Треть получателей субсидий наличными не рассчиталась с "Киевводоканалом"

Только 62% получателей субсидий наличными рассчитались с "Киевводоканалом" за март. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Киевводоканале" напомнили, что начисленная в денежном виде субсидия должна быть использована прежде всего для оплаты коммунальных услуг.

"Начисленная в денежном виде субсидия должна быть использована в первую очередь для оплаты коммунальных услуг. К сожалению, за услуги водоснабжения и водоотведения с "Киевводоканалом" по субсидиям рассчитались лишь 62% потребителей", - говорится в сообщении.

В компании предупредили, что в случае неуплаты за полученные услуги в течение двух месяцев департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации прекратит предоставление субсидии.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство социальной политики на основании жалоб лишает граждан незаконно полученных субсидий и принуждает их вернуть деньги.

Напомним, Кабинет министров планирует изменить порядок начисления субсидий для граждан, которые получили субсидии деньгами, но не рассчитались за жилищно-коммунальные услуги. Неплательщиков планируют переводить на безналичную форму сроком на один год.

Добавим, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2019 года составила 69,4 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее.