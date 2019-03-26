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Минсоцполитики лишает граждан незаконных субсидий после жалоб соседей

Новости » Экономика    26.03.2019 - 16:03
Минсоцполитики лишает граждан незаконных субсидий после жалоб соседей
Фото: Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Небезразличные граждане пишут тысячи жалоб в министерство

Министерство социальной политики на основании жалоб лишает граждан незаконно полученных субсидий и принуждает их вернуть деньги. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр напомнил о том, что летом прошлого года был открыт реестр субсидий, в котором заметили очень богатых граждан.

"После того, как мы открыли реестр, к нам начали поступать тысячи писем от соседей, которые нам сигнализируют", - рассказал министр.

Рева рассказал, что министерство через систему государственных социальных инспекторов проверяет жалобы. "И в случае выявления мы принимаем меры", - сказал он и добавил, незаконно полученная субсидия должна быть возвращена.

При этом министр отметил, что ответственность может наступать только в том случае, если граждане сами указывали ложные сведения для получения субсидий, а не в результате ошибки управлений соцзащиты.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров планирует изменить порядок начисления субсидий для граждан, которые получили субсидии деньгами, но не рассчитались за жилищно-коммунальные услуги. Неплательщиков планируют переводить на безналичную форму сроком на один год.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

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