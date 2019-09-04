Треть подростков в Украине стали жертвами буллинга в сети

Треть подростков в Украине признаются, что стали жертвами травли в интернете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что треть подростков в Украине стали жертвами буллинга и большая часть из них через это пропускала школьные занятия.

"В Украине 29% опрошенных подростков были жертвами онлайн-булінгу, а 16% были вынуждены пропускать из-за этого школьные занятия", - говорится в отчете по результатам опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Отметим, что почти 59% опрошенных в Украине признались, что они знают о наличии онлайн-групп школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстников с целью травли.

В опросе приняли участие более 170 тысяч молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет из 30 стран, в частности Украины. При этом треть молодых людей в 30 странах мира заявили, что становятся жертвами онлайн-буллинга, а каждый пятый молодой человек вынужден был пропускать занятия в школе из-за кибербулинга и насилия.

Напомним, 19 января в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу. Согласно тексту закона, буллингом будут считаться действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, вследствие чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Ранее в материале РБК-Украина "Буллинг в законе: как депутаты предлагают бороться с детской агрессией" отмечалось, что в последнее время возросло количество жалоб детей на буллинг со стороны учителей.