Треть деревьев в мире под угрозой исчезновения: названы причины

Причинами исчезновения деревьев назвали:

сельское хозяйство,

животноводство,

лесозаготовки.

"В рамках глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе", - говорится в докладе организации.