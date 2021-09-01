Третина дерев у світі під загрозою зникнення: названі причини

Причинами зникнення дерев назвали:

сільське господарство,

тваринництво,

лісозаготівля.

"В рамках глобального вивчення дерев за останні п'ять років були проведені інтенсивні дослідження для збору інформації про ризик зникнення, аналізуючи 58 497 видів дерев по всьому світу. Тепер ми знаємо, що 30% видів дерев знаходяться під загрозою зникнення, і щонайменше 142 види дерев зареєстровані як вимерлі в дикій природі", - йдеться в доповіді організації.