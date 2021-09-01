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Третина дерев у світі під загрозою зникнення: названі причини

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Середа 01 вересня 2021 14:39
Третина дерев у світі під загрозою зникнення: названі причини Фото: третина дерев у світі під загрозою зникнення ()
Автор: Анастасія Рокитна

У світі під загрозою зникнення 30% видів дерев. У Міжнародній організації з охорони ботанічних садів назвали причини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BGCI.

Причинами зникнення дерев назвали:

  • сільське господарство,
  • тваринництво,
  • лісозаготівля.

"В рамках глобального вивчення дерев за останні п'ять років були проведені інтенсивні дослідження для збору інформації про ризик зникнення, аналізуючи 58 497 видів дерев по всьому світу. Тепер ми знаємо, що 30% видів дерев знаходяться під загрозою зникнення, і щонайменше 142 види дерев зареєстровані як вимерлі в дикій природі", - йдеться в доповіді організації.

Нагадаємо, кількість стихійних лих у світі за 50 років зросла в п'ять разів.

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