Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз: ученые назвали причину
Фото: количество стихийных бедствий в мире выросло (GettyImages)
Во Всемирной метеорологической организации заявили, что количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз. Рост экстремальных явлений вызван изменением климата.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.
В то же время, количество погибших из-за катаклизмов резко снизилось. Это может быть из-за улучшения систем предупреждения.
"Поскольку в последние десятилетия глобальные температуры повысились, произошло значительное увеличение количества стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями", - говорится в сообщении.
По данным ВМО, за 50 лет - с 1970 по 2019 год - произошло более 11 000 природных бедствий.