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Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз: ученые назвали причину

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Женева, Среда 01 сентября 2021 12:07
Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз: ученые назвали причину Фото: количество стихийных бедствий в мире выросло (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз. Рост экстремальных явлений вызван изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В то же время, количество погибших из-за катаклизмов резко снизилось. Это может быть из-за улучшения систем предупреждения.

"Поскольку в последние десятилетия глобальные температуры повысились, произошло значительное увеличение количества стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями", - говорится в сообщении.

По данным ВМО, за 50 лет - с 1970 по 2019 год - произошло более 11 000 природных бедствий.

Напомним, в ООН считают, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата сообщила, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее.

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