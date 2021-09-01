Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз: ученые назвали причину

Во Всемирной метеорологической организации заявили, что количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз. Рост экстремальных явлений вызван изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

В то же время, количество погибших из-за катаклизмов резко снизилось. Это может быть из-за улучшения систем предупреждения.

"Поскольку в последние десятилетия глобальные температуры повысились, произошло значительное увеличение количества стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями", - говорится в сообщении.

По данным ВМО, за 50 лет - с 1970 по 2019 год - произошло более 11 000 природных бедствий.