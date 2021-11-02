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На треть к 2030 году: более 100 стран будут бороться с выбросом метана

Автор: Сергей Пышкин

В рамках 26-й Рамочной конвенции ООН об изменении климата, более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по борьбе с выбросом метана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В администрации Байдена убеждены в том, что сокращение выбросов метана будет эффективным способом борьбы с климатическим кризисом.

К плану присоединились 105 стран, среди которых страны ЕС, Украина и Великобритания. В то же время в перечне нет России, Индии и Китая, несмотря на то, что они одни из крупнейших загрязнителей окружающей среды.

В первую очередь план предусматривает сокращение выбросов в газовой и нефтяной промышленностях, которые причастны к трети выбросов в США.

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Соединенные Штаты АмерикиЭкологическая катастрофа