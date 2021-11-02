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На третину до 2030 року: більше 100 країн боротимуться з викидом метану

Автор: Сергій Пишкін

В рамках 26-ї рамкової конвенції ООН про зміну клімату, більше 100 країн світу погодилися з планом президента США Джо Байдена щодо боротьби з викидом метану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В адміністрації Байдена переконані у тому, що скорочення викидів метану буде ефективним способом боротьби з кліматичною кризою.

До плану приєдналися 105 країн, серед яких – країни ЄС, Україна й Британія. Водночас в переліку немає Росії, Індії й Китаю, попри те, що вони одні з найбільших забрудників довкілля.

В першу чергу план передбачає скорочення викидів в газовій й нафтовій промисловостях, які причетні до третини викидів у США.

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