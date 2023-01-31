"Тренуються, щоб перемогти". Командувач обороною Києва показав навчання ЗСУ (відео)

"Тренуються, щоб перемогти...Бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького викладаються на всі 100, аби потім на полі бою якнайшвидше здобути нашу жадану перемогу", - написав Павлюк в описі під відео.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ показали нові фото з навчань наших бійців з Великобританії.

Також були опубліковані кадри того, як українські військові проводять навчання на північному кордоні країни, а саме знищення ворожих колон, ДРГ та ведення оборонного бою.

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