"Тренируются, чтобы победить". Командующий обороной Киева показал учения ВСУ (видео)

"Тренируются, чтобы победить... Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского выкладываются на все 100, чтобы потом на поле боя как можно быстрее одержать нашу вожделенную победу", - написал Павлюк в описании под видео.

Напомним, недавно в ВСУ показали новые фото по учениям наших бойцов из Великобритании.

Также были опубликованы кадры того, как украинские военные проводят учения на северной границе страны, а именно уничтожение вражеских колонн, ДРГ и ведение оборонного боя.

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