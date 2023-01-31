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"Тренируются, чтобы победить". Командующий обороной Киева показал учения ВСУ (видео)

Фото: командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают учения, чтобы одержать победу над оккупантами. В этот раз опубликованы кадры тренировок бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"Тренируются, чтобы победить... Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского выкладываются на все 100, чтобы потом на поле боя как можно быстрее одержать нашу вожделенную победу", - написал Павлюк в описании под видео.

Напомним, недавно в ВСУ показали новые фото по учениям наших бойцов из Великобритании.

Также были опубликованы кадры того, как украинские военные проводят учения на северной границе страны, а именно уничтожение вражеских колонн, ДРГ и ведение оборонного боя.

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