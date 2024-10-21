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"Тренуватимуся, поки він базікає". Тайсон показав підготовку до бою з Полом

Фото: Майк Тайсон (instagram.com/miketyson)
Автор: Андрій Костенко

Легендарний Майк Тайсон перебуває у чудовій формі, готуючись до поєдинку з блогером Джейком Полом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.

Відео з фрагментами тренувань Залізний Майк виклав у власних соцмережах. 58-річний ексчемпіон світу напружено тренується перед поєдинком, до якого залишилось менше місяця.

"Поки Джейк базікає, я продовжуватиму тренуватися. Хочу завдати йому болю", – підписав відео Тайсон.

Бій Тайсона з Полом запланований на 15 листопада на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон (штат Техас, США). Очікується, що поєдинок відвідають близько 90 тисяч глядачів.

Пол – Тайсон: що відомо

Поєдинок, який отримав статус професійного бою в надважкій вазі, мав відбутися 20 липня. Але його перенесли через загострення виразки у Тайсона. Ветерану навіть знадобилась медична допомога під час перельоту з Маямі до Лос-Анджелесу.

Залізний Майк завершив кар'єру професіонального боксера у 2005 році. Він провів 58 боїв у яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом) та зазнав шести поразок. Ще два поєдинки було визнано такими, що не відбулися.

Останній бій Тайсон програв технічним нокаутом у шостому раунді маловідомому ірландському боксеру Кевіну Макбрайду. Після цього, у листопаді 2020-го, він зійшовся у виставковому поєдинку з Роєм Джонсом. Зустріч тривав вісім раундів по дві хвилини та завершилася внічию.

27-річний Пол – американський блогер та актор. Боксерські бої почав проводити з 2020 року. В його списку 10 поєдинків, у дев'яти з яких він переміг (шість разів достроково) та одного разу поступився. Серед суперників були такі ж блогери, як і він, колишній баскетболіст Нейт Робінсон, ветерани боксу та змішаних єдиноборств.

Єдиної поразки зазнав від Томмі Ф'юрі – зведеного молодшого брата Тайсона Ф'юрі. Британця оголосили переможцем розділеним рішенням суддів. У липні в своєму останньому бою Пол здолав колишнього бійця UFC Майка Перрі, відправивши того в нокаут у шостому раунді.

 

Раніше олімпійська чемпіонка в боксі, яку затаврували чоловіком, оголосила про перехід у професіонали.

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