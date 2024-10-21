"Буду тренироваться, пока он болтает". Тайсон показал подготовку к бою с Полом

Видео с фрагментами тренировок Железный Майк выложил в собственных соцсетях. 58-летний экс-чемпион мира напряженно тренируется перед поединком, до которого осталось меньше месяца.

"Пока Джейк болтает, я буду продолжать тренироваться. Хочу причинить ему боль", - подписал видео Тайсон.

Бой Тайсона с Полом запланирован на 15 ноября на арене AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). Ожидается, что поединок посетят около 90 тысяч зрителей.

Пол – Тайсон: что известно

Поединок, получивший статус профессионального боя в сверхтяжелом весе, должен был состояться 20 июля. Но его перенесли из-за обострения язвы у Тайсона. Ветерану даже понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

Железный Майк завершил карьеру профессионального боксера в 2005 году. Он провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 – нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

Последний бой Тайсон проиграл техническим нокаутом в шестом раунде малоизвестному ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. После этого, в ноябре 2020 года, он сошелся в выставочном поединке с Роем Джонсом. Встреча длилась восемь раундов по две минуты и завершилась вничью.

27-летний Пол – американский блоггер и актер. Боксерские бои начали проводить с 2020 года. В его списке 10 поединков, в девяти из которых он победил (шесть раз досрочно) и однажды уступил. Среди соперников были такие же блоггеры, как он, бывший баскетболист Нейт Робинсон, ветераны бокса и смешанных единоборств.

Единственное поражение потерпел от Томми Фьюри – сводного младшего брата Тайсона Фьюри. Британца объявили победителем разделенным решением судей. В июле в своем последнем бою Пол одолел бывшего бойца UFC Майка Перри, отправив его в нокаут в шестом раунде.