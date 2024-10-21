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Олімпійська чемпіонка в боксі перейде в професіонали: її затаврували чоловіком

Алжир, Понеділок 21 жовтня 2024 16:55
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Олімпійська чемпіонка в боксі перейде в професіонали: її затаврували чоловіком Фото: Іман Хеліф (iba.sport)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіонка Олімпійських ігор-2024 з боксу Іман Хеліф оголосила про перехід у професіонали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на En Nahar.

Алжирська спортсменка, через участь якої в олімпійському турнірі Парижа-2024 спалахнув гучний скандал, покидає аматорські змагання. Про своє рішення вона оголосила під час прес-конференції на батьківщині.

"Дуже скоро я увійду до світу професіонального боксу. Олімпійське "золото" має велике значення там, тому в мене багато пропозицій. Наразі я ще не вирішила, де саме займатимуся", – розповіла спортсменка.

Хеліф здобула "золото" на Олімпіаді в Парижі у ваговій категорії до 66 кг. Її виступи на Іграх з самого початку супроводжувалися звинуваченнями в тому, що вона –нібито чоловік, а не жінка.

Олімпійська чемпіонка в боксі перейде в професіонали: її затаврували чоловіком

Фото: Постер угорки Хаморі перед поєдинком з Хеліф (instagram.com/luca_hamori)

Скандал з Хеліф на Олімпіаді-2024: що відомо

Після перемоги алжирки у 1/8 фіналу над італійкою Анжелою Каріні, в соціальних мережах почала поширюватися дезінформація щодо статевої приналежності Хеліф. Її суперниця у чвертьфіналі – угорка Луца Хаморі перед зустріччю на ринзі опублікувала в соцмережах образливий постер з натяком, що їй доведеться битися з монстром.

Неправдиві твердження про те, що Хеліф – чоловік, були викликані дискваліфікацією спортсменки на чемпіонату світу з боксу-2023. Міжнародна асоціація боксу (IBA) не допустила її до стартів після того, як алжирка не пройшла тест на відповідність гендерним критеріям.

Однак, представники Міжнародного олімпійського комітету охарактеризували ці тести як такі, що "є неправомірними і не заслуговують на довіру" та дозволили Хеліф виступити на Олімпіаді. Жодних медичних доказів того, що у боксерки є Y-хромосоми або підвищений рівень тестостерону так і не було опубліковано. При народженні у Хеліф була визначена жіноча стать, її виховували як дівчинку.

Раніше екссуперник Усика та Ф'юрі заявив, що очікує на сюрпризи в реванші, але знає хто переможе.

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