Тренерская отставка в УПЛ: середняк уволил иностранца и нацелился на легенду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Карраско возглавил ЛНЗ в июне этого года. Под его руководством черкасский клуб провел в УПЛ 16 матчей, в которых одержал 5 побед, 3 поединка сыграл вничью, а в 8-ми уступил. Поражениями завершились последние 4 встречи коллектива в национальном чемпионате. Перед зимним перерывом черкасцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея 18 очков.

Кроме того, ЛНЗ вылетел из розыгрыша Кубка Украины. На собственном стадионе команда уступила представителю второго дивизиона - сумской "Виктории".

Вместе с Карраско ЛНЗ покинул и его помощник Эдгар Морагас. К ближайшему матчу УПЛ с "Александрией" (14 декабря) команду готовит исполняющий обязанности главного тренера Андрей Дикань, который до этого работал с вратарями.

Что касается нового наставника, то его имя будет объявлено после 15 декабря. Основным претендентом называют одного из топовых отечественных специалистов - экс-тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука. Последним местом его работы был азербайджанский "Нефтчи".

Кто такой Андрес Карраско

Уроженец каталонского городка Олердола, карьеру тренера начал в "Барселоне". В 1999-2011 гг. работал с юношескими командами "блаугранас".

После завершения сотрудничества с "Барсой" впервые оказался в Грузии. В 2011-2012 гг. руководил молодежным департаментом тбилисского "Динамо", а в 2013-2014 гг. занимал аналогичную должность в "Сабуртало". Между этими должностями успел поработать с молодежью "Малаги".

В 2014 году стал ассистентом главного тренера "Сабаделя" Алекса Гарсии. Позже работал помощником австралийца Тони Поповича в структуре "Вестерн Сидней" и турецкого "Карабюкспора". В 2018-2019 гг. работал с командой U-19 донецкого "Шахтера". С Карраско во главе "горняки" финишировали третьими в группе Юношеской лиги УЕФА и проиграли чемпионский титул сверстникам из киевского "Динамо".

После увольнения из "Шахтера" трудоустроился в Кувейте. Там работал со сборной U-23 и провел 6 поединков во главе национальной команды.