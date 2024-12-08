"Динамо" впевнено здолало "Олександрію" і стало одноосібним лідером УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Динамо" – "Олександрія" – 3:0

Голи: Попов, 36, Ванат, 42, 55

Перші 35 хвилин матчу були ніби продовженням зустрічі в Олександрії чотириденної давнини. Та ж в'язка дуже напружена гра майже без моментів. Хіба що територіальна перевага цього разу була в динамівців, які більше володіли м'ячем та були більш активними у пошуках шляхів до чужих воріт.

Втім, найбільш небезпечний момент у цей час створила все ж таки "Олександрія". На 27-й хвилині, після втрати динамівців Безерра втік у стрімкий відрив та небезпечно пробив по воротах Бущана. М'яч пролетів повз ліву стійку.

Цей небезпечний епізод ніби пробудив киян та спонукав їх на більш активні дії. Варто їм було трошки додати, як характер гри різко змінився. Олександрійці стали не встигати за суперниками, атаки "Динамо" ставали все більш гострішими і зрештою це привело до логічного завершення першого тайму.

Протягом шести хвилин підопічні Олександра Шовковського забили двічі. Спочатку після вивіреної подачі Буяльського з кутового потужно головою пробив Попов. А потім оборонці гостей надзвичайно багато часу дали Ванату. Той отримав м'яч, ввійшов до штрафного та пробив точно в кут воріт Єрмакова.

Перерва характер гри останніх хвилин першого тайму не змінив. "Динамо" повністю контролювало гру, не залишаючи "Олександрії" жодних шансів.

На 47-й хвилині м'яч знову побував у воротах гостей, але гол Михайленка не зарахували через офсайд на початковій стадії атаки. Проте через вісім хвилин кияни забили вже за правилами. Після пасу Михайленка дубль оформив Ванат, який з 9-ма голами наздогнав у бомбардирській гонці Гуцуляка з "Полісся".

Через три хвилини після голу пролунала повітряна тривога. Команди отримали вимушений відпочинок, який тривав майже 45 хвилин.

Заключний відрізок матчу суттєвих змін у гру вже не вніс. На 72-й хвилині Шовковський зняв Ваната, не давши тому шансу на хет-трик. Замість нього вийшов Герреро, який безуспішно намагався забити перший гол за "Динамо".

"Олександрія" прокинулась хвилин за 15 до кінця поєдинку. Гості намагались щось створити, але до справжної небезпеки справа так і не дійшла.

Динамівці впевнено здолавши головного конкурента, виконали основне завдання – вийшли в одноосібні лідери УПЛ. У підопічних Шовковського стало 40 очок. "Олександрія" залишилась другою, відстаючи на три пункти. Команда Руслана Ротаня у свою чергу на чотири очки випереджає донецький "Шахтар".