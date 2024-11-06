Тренерка збірної України з біатлону озвучила цілі на сезон

Біатлонний сезон 2024/25 офіційно стартує 30 листопада, з початком першого етапу Кубка світу у фінському Контіолагті. Змагальний рік важливий ще й тим, що в ньому відбуватиметься кваліфікація на Олімпіаду-2026 в Італії.

Завершивши попередній сезон 11-ю в командному заліку, чоловіча збірна України втратила одну квоту в особистих стартах Кубка світу. Тепер замість п'яти учасників на кожному етапі, "синьо-жовті" можуть виставити не більше чотирьох.

"Перше завдання – повернути максимальну квоту у Кубку націй. Те, що ми втратили одну ліцензію, випали з топ-10 – звичайно ж, дуже погано. І дуже важливо повернути повний склад на гонки Кубка світу", – визначила тренерка пріоритет на сезон.

Вона також повідомила, що перед початком міжнародних змагань, проведе з командою внутрішні старти, які відбудуться 10 листопада в шведському Ідре. За їхніми результатами остаточно визначиться склад першої збірної України, яка братиме участь у Кубку світу. Ті ж, хто не потрапить до основи, змагатимуться в Кубку IBU.

Біатлон у сезоні 2024/25: що відомо

На відміну від чоловічої збірної, яка зменшила квоту, жіноча команда України за підсумками минулого сезону піднялася на один рядок і посіла дев’яте місце в Кубку націй. У сезоні 2024/25 "синьо-жовті" біатлоністки зберегли представництво у п'ять спортсменок.

Кубок світу 2024/25 стартує 30 листопада в фінському місті Контіолагті та завершиться 23 березня 2025 року у норвезькому Гольменколлені. Загалом заплановано проведення дев'яти етапів.

Також відбудеться чемпіонат світу з біатлону. Він пройде у швейцарському Ленцергайде з 12 до 23 лютого 2025 року.