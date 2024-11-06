Тренер сборной Украины по биатлону озвучила цели на сезон

Биатлонный сезон 2024/25 официально стартует 30 ноября с началом первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Соревновательный год важен еще и тем, что в нем пройдет квалификация на Олимпиаду-2026 в Италии.

Завершив предыдущий сезон 11-й в командном зачете, мужская сборная Украины потеряла одну квоту в личных стартах Кубка мира. Теперь вместо пяти участников на каждом этапе, "сине-желтые" могут выставить не больше четырех.

"Первая задача – вернуть максимальную квоту в Кубке наций. То, что мы потеряли одну лицензию, выпали из топ-10 – конечно же, очень плохо. И очень важно вернуть полный состав на гонки Кубка мира", – определила тренер приоритет на сезон .

Она также сообщила, что перед началом международных соревнований проведет с командой внутренние старты, которые состоятся 10 ноября в шведском Идре. По их результатам окончательно определится состав первой сборной Украины, которая будет участвовать в Кубке мира. Те же, кто не попадет в основу, будут соревноваться в Кубке IBU.

Биатлон в сезоне 2024/25: что известно

В отличие от мужской сборной, уменьшившей квоту, женская команда Украины по итогам прошлого сезона поднялась на одну строчку и заняла девятое место в Кубке наций. В сезоне 2024/25 "сине-желтые" биатлонистки сохранили представительство в пять спортсменок.

Кубок мира 2024/25 стартует 30 ноября в финском городе Контиолахти и завершится 23 марта 2025 в норвежском Хольменколлене. В общей сложности запланировано проведение девяти этапов.

Также состоится чемпионат мира по биатлону. Он пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля 2025 года.