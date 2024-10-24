Поки без пари. Чемпіон світу представить Україну в Різдвяній гонці-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чемпіон .

Капітан чоловічої збірної підтвердив, що планує виступити на змаганні, що відбудеться 28 грудня у німецькому Гельзенкірхені. Він, однак, ще не знає з ким саме представлятиме Україну. У стартах беруть участь команди, які складаються з одного біатлоніста та однієї біатлоністки.

Минулого року Підручний виступав на Різдвяній гонці разом з Юлією Джимою. Вони в підсумку посіли п'яте місце серед десяти команд-учасниць.

Українські біатлоністи незмінно змагаються в Гельзенкірхені, починаючи з 2008 року (перший старт був у 2006-му). На рахунку наших земляків дві перемоги. У 2008 році найкращими стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014-му – Валентина Семеренко та Сергій Семенов.

Різдвяна гонка-2024: що відомо

Традиційне шоу-змагання цьогоріч відбудеться у суботу, 28 грудня. Воно пройде на стадіоні "Фельтінс-Арена" в німецькому Гельзенкірхені.

У попередньому списку учасників є французи Жулія Сімон та Фаб'єн Клод, які перемагали у Різдвяних гонках в 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик, адже досі жодній парі не вдавалося перемогти тут тричі поспіль.

Свою участь також підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелов, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці Інґрід Таннреволд і Стурла Леґрейд, шведи Анна Маґнуссон та Єспер Нелін, чехи Маркета Давідова та Міхал Крчмарж. Таким чином, відомі шість пар учасників. У попередні роки найчастіше на старт виходило 12 команд. Утім, у минулому році участь взяли лише 10, причому Німеччину представляли дві пари.