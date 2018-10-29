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Тренера ФК "Заря" признали виновным в ДТП и оштрафовали

Новости » Общество    29.10.2018 - 20:35
Фото: Юрий Вернидуб (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Фото: Юрий Вернидуб (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Вернидуба оштрафовали на 340 гривен за нарушение правил дорожного движения

Главный тренер луганского футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которое привело к дорожно-транспортному происшествию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Сообщается, что размер штрафа составил 340 гривен и судебный сбор в размере 352 гривны.

При этом сам тренер на судебное заседание не явился, но признал вину. Вернидуб предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Как известно, Вернидуб стал участником ДТП в Запорожье. В частности, на месте ДТП было небольшое осложнение дорожного движения. Из-за ДТП у тренера "Зари" отобрали водительские права. Позже Вернидуб признал, что нарушил правила, не выдержав дистанцию, из-за чего ударил другой автомобиль сзади.

Напомним, прокуратура Закарпатской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Перечинской районной государственной администрации, который 13 июля сбил насмерть двух женщин. В прокуратуре отмечают, что подозреваемый, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух женщин.

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