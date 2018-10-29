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Тренера ФК "Зоря" визнали винним у ДТП і оштрафували

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 20:35
Фото: Юрій Вернидуб (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Фото: Юрій Вернидуб (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Вернидуба оштрафували на 340 гривень за порушення правил дорожнього руху

Головний тренер луганського футбольного клубу "Зоря" Юрій Вернидуб отримав штраф за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень.

Повідомляється, що розмір штрафу склав 340 гривень та судовий збір в розмірі 352 гривні.

При цьому сам тренер на судове засідання не з'явився, але визнав провину. Вернидуб надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Як відомо, Вернидуб став учасником ДТП в Запоріжжі. Зокрема, на місці ДТП було невелике ускладнення дорожнього руху. Через ДТП у тренера "Зорі" відібрали водійські права. Пізніше Вернидуб визнав, що порушив правила, не витримавши дистанцію, через що вдарив інший автомобіль ззаду.

Нагадаємо, прокуратура Закарпатської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Перечинської районної державної адміністрації, який 13 липня збив на смерть двох жінок. У прокуратурі зазначають, що підозрюваний, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee і перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть двох жінок.

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Новини України ДТПЗаряЮрий Вернидуб
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