Тренер женской сборной Украины по биатлону пропустил начало сбора

Прокунин присоединился к команде 29 мая

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин отсутствовал на первой части тренировочного сбора команды, который начался 23 мая в Чернигове. Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Прокунин не приехал на сбор из-за уважительных причин личного характера. Отмечается, что тренер начал непосредственно управлять тренировочным процессом во вторник, 29 мая.

Также на тренировочном сборе не присутствовала Анастасия Меркушина, которая проводит старт предсезонной подготовки по индивидуальной программе, но она присоединится к общей группе позже. Вместе с командой работает Мария Кручова, которой не было в предварительном списке сборной.

В состав украинской команды на новый сезон были включены Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Дарья Блашко, Анна Кривонос, Кристина Дмитренко и Любовь Кипяченкова.

Отметим, что в состав женской команды не попала Ирина Варвинец, которой предстоит перенести две операции на коленях. Она сможет приступить к подготовке не ранее декабря.

Тренировочный сбор женской сборной Украины в Чернигове пройдет до 9 июня.

Напомним, лидер украинского биатлона в прошлом сезоне Юлия Джима принял решение продолжить спортивную карьеру и выступления в составе национальной сборной, но при этом тренироваться будет в Словении.