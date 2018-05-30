Тренер жіночої збірної України з біатлону пропустив початок збору

Прокунін приєднався до команди 29 травня

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін був відсутній на першій частині тренувального збору команди, який розпочався 23 травня в Чернігові. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Прокунін не приїхав на збір з поважних причин особистого характеру. Зазначається, що тренер почав безпосередньо управляти тренувальним процесом у вівторок, 29 травня.

Також на тренувальному зборі не була присутня Анастасія Меркушина, яка проводить старт передсезонної підготовки за індивідуальною програмою, але вона приєднається до загальної групи пізніше. Разом з командою працює Марія Кручова, якої не було в попередньому списку збірної.

До складу української команди на новий сезон були включені Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Христина Дмитренко і Любов Кіпяченкова.

Зазначимо, що до складу жіночої команди не потрапила Ірина Варвинець, яка має перенести дві операції на колінах. Вона зможе приступити до підготовки не раніше грудня.

Тренувальний збір жіночої збірної України в Чернігові пройде до 9 червня.

Нагадаємо, лідер українського біатлону минулого сезону Юлія Джима ухвалила рішення продовжити спортивну кар'єру і виступи в складі національної збірної, але при цьому тренуватися буде в Словенії.