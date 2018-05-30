Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Тренер жіночої збірної України з біатлону пропустив початок збору

НовиниСпорт    30.05.2018 - 14:41
Фото: тренування жіночої збірної України з біатлону (Eugen Tarasenko/biathlon.com.ua)
Фото: тренування жіночої збірної України з біатлону (Eugen Tarasenko/biathlon.com.ua)

Прокунін приєднався до команди 29 травня

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін був відсутній на першій частині тренувального збору команди, який розпочався 23 травня в Чернігові. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Прокунін не приїхав на збір з поважних причин особистого характеру. Зазначається, що тренер почав безпосередньо управляти тренувальним процесом у вівторок, 29 травня.

Також на тренувальному зборі не була присутня Анастасія Меркушина, яка проводить старт передсезонної підготовки за індивідуальною програмою, але вона приєднається до загальної групи пізніше. Разом з командою працює Марія Кручова, якої не було в попередньому списку збірної.

До складу української команди на новий сезон були включені Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Христина Дмитренко і Любов Кіпяченкова.

Зазначимо, що до складу жіночої команди не потрапила Ірина Варвинець, яка має перенести дві операції на колінах. Вона зможе приступити до підготовки не раніше грудня.

Тренувальний збір жіночої збірної України в Чернігові пройде до 9 червня.

Нагадаємо, лідер українського біатлону минулого сезону Юлія Джима ухвалила рішення продовжити спортивну кар'єру і виступи в складі національної збірної, але при цьому тренуватися буде в Словенії. 

Бринзак переобраний президентом Федерації біатлону України Російський тренер очолив жіночу збірну України з біатлону
Теги публікації: Збірна України, тренировки, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top