Тренер-рекордсмен НБА в 74 роки підписав новий тривалий контракт

74-річний коуч продовжив роботу з техасцями на новий період. Фінансові деталі угоди сторін не робитимуть публічними.

Поповіч за новим контрактом зі "Сперз" орієнтовно заробить 80 млн доларів. Такий договір повернув іменитому фахівцю статус найоплачуванішого тренера Національної баскетбольної асоціації. Цьогоріч менеджер увійшов до Залу слави баскетболу.

"Сан-Антоніо" підписали новий контракт із Поповічем за кілька тижнів після драфту НБА. На ньому техасці обирали першими. Новачком команди став французький проспект Віктор Вембаньяма.

Хто такий Грегг Поповіч

Уродженець Індіани з хорватським і сербським корінням. Після закінчення школи вступив до Військово-повітряної академії США, де грав у баскетбольній команді на позиції оборонця.

Кар'єру тренера розпочав у ВПС на початку 70-х. До НБА дістався через півтора десятиліття. Був асистентом тренера в "Сан-Антоніо" та "Голден Стейті". У 1996-му одноосібно очолив "Сперз" і вже за підсумками сезону 1998/99 здобув чемпіонський титул.

Загалом на чолі "Сан-Антоніо" 5 разів тріумфував у НБА, тричі був визнаний Тренером року (2003, 2012, 2014). Зі збірною США виграв турнір на Олімпіаді-2020.