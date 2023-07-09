ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Центровий збірної України дебютував у Літній лізі НБА за "Нью-Йорк Нікс"

Новость на русском →
Лас-Вегас, Неділя 09 липня 2023 10:58
Центровий збірної України дебютував у Літній лізі НБА за "Нью-Йорк Нікс" Фото: Дмитро Скапінцев у кольорах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Українець Дмитро Скапінцев зіграв прем'єрний матч у лавах представника Національної баскетбольної асоціації "Нью-Йорк Нікс" у Літній лізі в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

25-річний центровий потрапив до заявки "Нікс" на двобій з "Філадельфією" (101:110). Український баскетболіст у підсумку зупинився за два кроки від дабл-даблу.

Скапінцев розпочав на лаві запасних. Утім, дочекався свого шансу та провів на паркеті 13 хвилин. За відведений час українець встиг набрати 10 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Скапінцева від'ємний (-7).

Загалом центровий виконав 6 спроб кидків із гри. Із них влучними виявилися чотири. Також він реалізував 2 з п'яти штрафних. Промовистий факт у грі Скапінцева – характер підбирань. Зокрема, 6 із восьми його підбирань були в атаках "Нікс".

Скапінцев потрапив до лав "Нікс" із фарм-клубу команди – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка українець відіграв сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярному чемпіонаті – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин на паркеті.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У складі рідної команди дебютував на професіональному рівні у 2015 році.

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис".

У 2020 році вперше зіграв у лавах збірної України. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.

До слова, українець Лень підписав контракт із "Сакраменто" на новий сезон НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі