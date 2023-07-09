Тренер-рекордсмен НБА в 74 года подписал новый продолжительный контракт

74-летний коуч продолжил работу с техасцами на новый период. Финансовые детали соглашения сторон не будут делать публичными.

Попович по новому контракту со "Сперз" ориентировочно заработает 80 млн долларов. Такой договор вернул именитому специалисту статус самого оплачиваемого тренера Национальной баскетбольной ассоциации. В этом году менеджер вошел в Зал славы баскетбола.

"Сан-Антонио" подписали новый контракт с Поповичем через несколько недель после драфта НБА. На нем техасцы выбирали первыми. Новичком команды стал французский проспект Виктор Вембаньяма.

Кто такой Грегг Попович

Уроженец Индианы с хорватскими и сербскими корнями. После окончания школы поступил в Военно-воздушную академию США, где играл в баскетбольной команде на позиции защитника.

Карьеру тренера начал в ВВС в начале 70-х. До НБА добрался через полтора десятилетия. Был ассистентом тренера в "Сан-Антонио" и "Голден Стейте". В 1996-м единолично возглавил "Сперз" и уже по итогам сезона 1998/99 завоевал чемпионский титул.

В общей сложности во главе "Сан-Антонио" 5 раз триумфовал в НБА, трижды был признан Тренером года (2003, 2012, 2014). Со сборной США выиграл турнир на Олимпиаде-2020.