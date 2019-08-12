Тренер ПСЖ Тухель подтвердил переговоры о продаже Неймара

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель заявил, что французский клуб ведет переговоры о продаже бразильского форварда Неймара. Слова немца цитирует Marca.

"Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, однако я не могу сказать больше. Мне нравится этот футболист. Я хочу, чтобы Неймар остался в команде, играл вместе с Мбаппе и остальными. Я не смогу спать, если он уйдет. Но мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без него", - сказал Тухель.

По информации ряда СМИ, главными претендентами на приобретение Неймара являются "Реал", "Ювентус" и "Барселона".

Неймар летом 2017 года покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.