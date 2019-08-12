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Тренер ПСЖ Тухель підтвердив переговори про продаж Неймара

Новини » Спорт    12.08.2019 - 11:41
Тренер ПСЖ Тухель підтвердив переговори про продаж Неймара
Фото: Томас Тухель (psg.fr)

Бразилець все ж може покинути французький клуб

Головний тренер "Парі Сен-Жермен" Томас Тухель заявив, що французький клуб веде переговори про продаж бразильського форварда Неймара. Слова німця цитує Marca.

"Переговори між ПСЖ, Неймаром і іншим клубом ведуться, однак я не можу сказати більше. Мені подобається цей футболіст. Я хочу, щоб Неймар залишився в команді, грав разом з Мбаппе і іншими. Я не зможу спати, якщо він піде. Але ми повинні бути реалістами і знаходити рішення, як грати без нього", - сказав Тухель.

За інформацією низки ЗМІ, головними претендентами на придбання Неймара є "Реал", "Ювентус" і "Барселона".

Неймар влітку 2017 року залишив "Барселону" і перейшов в ПСЖ за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців

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