UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидко

Рецепт смачних мафінів з куркою (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мафіни з куркою - це поживна та водночас легка страва, яка чудово смакує й не шкодить фігурі. Завдяки простому рецепту вони стануть ідеальним варіантом для корисного перекусу чи ситного сніданку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.

Мафіни з куркою: легкий рецепт

Інгредієнти (на 6 мафінів):

  • куряче філе - приблизно 120-180 г
  • твердий сир - 50-80 г
  • болгарський перець
  • цвітна капуста - 100 г  
  • яйця - 4 шт.
  • сіль, перець, спеції - за смаком
  • трохи оливкової олії для змащування формочок

Спосіб приготування

Болгарський перець, сир та курку наріжте кубиками. Цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття. 

У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і спеції.

Форму для кексів змажте олією та у кожну викладіть два шматочки курки, сиру, болгарського перцю та цвітної капусти. Залийте все яєчною сумішшю.

Приготування мафінів з куркою (фото: кадр з відео)

Розігрійте духовку до 180 °C, випікайте 20 хвилин, поки мафіни не піднімуться.

За словами експерта, такими мафінами можна снідати, обідати, вечеряти або брати з собою на перекус.

Мафіни з куркою (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиЗдорова їжа