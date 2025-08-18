Тренер поділився рецептом корисних мафінів: готуються дуже швидко

Мафіни з куркою - це поживна та водночас легка страва, яка чудово смакує й не шкодить фігурі. Завдяки простому рецепту вони стануть ідеальним варіантом для корисного перекусу чи ситного сніданку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.
Інгредієнти (на 6 мафінів):
Спосіб приготування
Болгарський перець, сир та курку наріжте кубиками. Цвітну капусту розберіть на дрібні суцвіття.
У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і спеції.
Форму для кексів змажте олією та у кожну викладіть два шматочки курки, сиру, болгарського перцю та цвітної капусти. Залийте все яєчною сумішшю.
Розігрійте духовку до 180 °C, випікайте 20 хвилин, поки мафіни не піднімуться.
За словами експерта, такими мафінами можна снідати, обідати, вечеряти або брати з собою на перекус.
