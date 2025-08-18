RU

Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстро

Рецепт вкусных маффинов с курицей (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Маффины с курицей - это питательное и одновременно легкое блюдо, которое прекрасно подходит и не вредит фигуре. Благодаря простому рецепту они станут идеальным вариантом для полезного перекуса или сытного завтрака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Маффины с курицей: легкий рецепт

Ингредиенты (на 6 маффинов):

  • куриное филе - примерно 120-180 г
  • твердый сыр - 50-80 г
  • болгарский перец
  • цветная капуста - 100 г
  • яйца - 4 шт.
  • соль, перец, специи - по вкусу
  • немного оливкового масла для смазывания формочек

Способ приготовления

Болгарский перец, сыр и курицу нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия.

В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и специи.

Форму для кексов смажьте маслом и в каждую выложите два кусочка курицы, сыра, болгарского перца и цветной капусты. Залейте все яичной смесью.

Приготовление маффинов с курицей (фото: кадр из видео)

Разогрейте духовку до 180 °C, выпекайте 20 минут, пока маффины не поднимутся.

По словам эксперта, такими маффинами можно завтракать, обедать, ужинать или брать с собой на перекус.

Маффины с курицей (фото: кадр из видео)

