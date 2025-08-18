Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстро

Маффины с курицей - это питательное и одновременно легкое блюдо, которое прекрасно подходит и не вредит фигуре. Благодаря простому рецепту они станут идеальным вариантом для полезного перекуса или сытного завтрака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
Ингредиенты (на 6 маффинов):
Способ приготовления
Болгарский перец, сыр и курицу нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия.
В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и специи.
Форму для кексов смажьте маслом и в каждую выложите два кусочка курицы, сыра, болгарского перца и цветной капусты. Залейте все яичной смесью.
Разогрейте духовку до 180 °C, выпекайте 20 минут, пока маффины не поднимутся.
По словам эксперта, такими маффинами можно завтракать, обедать, ужинать или брать с собой на перекус.
