Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстро

Маффины с курицей: легкий рецепт

Ингредиенты (на 6 маффинов):

куриное филе - примерно 120-180 г

твердый сыр - 50-80 г

болгарский перец

цветная капуста - 100 г

яйца - 4 шт.

соль, перец, специи - по вкусу

немного оливкового масла для смазывания формочек

Способ приготовления

Болгарский перец, сыр и курицу нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия.

В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и специи.

Форму для кексов смажьте маслом и в каждую выложите два кусочка курицы, сыра, болгарского перца и цветной капусты. Залейте все яичной смесью.

Приготовление маффинов с курицей (фото: кадр из видео)

Разогрейте духовку до 180 °C, выпекайте 20 минут, пока маффины не поднимутся.

По словам эксперта, такими маффинами можно завтракать, обедать, ужинать или брать с собой на перекус.

Маффины с курицей (фото: кадр из видео)