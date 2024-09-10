Тренер новачка УПЛ отримав небанальне покарання за лайку в бік штабу Вернидуба

КДК УАФ ухвалив рішення оштрафувати обидва клуби. Разом вони заплатять 175 тисяч гривень внесків.

"Кривбас" оштрафований на 25 тисяч за порушення регламенту через відмову потиснути руку тренеру суперників після гри. Крім того, криворіжці заплатять ще 50 тисяч гривень за некоректну поведінку керманича команди Юрія Вернидуба.

Натомість "Карпати" отримали 100-тисячний штраф через поведінку тренера Ігоря Єрмакова. А самого фахівця, який нецензурно лаявся під час матчу, зобов'язали провести дві освітні лекції тривалістю щонайменше 45 хвилин кожна для футболістів та офіційних осіб "левів". Тема – необхідність дотримуватись кодексу етики та чесної гри.

Що трапилося під час матчу "Карпати" – "Кривбас"

У 2-му турі УПЛ львівський клуб, який повернувся до еліти, сенсаційно переміг вдома бронзового призера минулорічного чемпіонату України – "Кривбас" (3:0).

Після третього голу у ворота гостей тренер львів'ян Ігор Єрмаков вигукнув образливу нецензурну репліку на адресу тренерського штабу суперників. Саме з цієї причини головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб після матчу не потиснув руку наставнику "Карпат" Владиславу Лупашку.

Фото: Юрій Вернидуб (facebook.com/fckryvbas)

До речі, це вже не перше покарання "Карпат" за мотивами цього матчу. Раніше "зелено-білим" було присуджено два штрафи (по 10 тисяч гривень кожен) – за затримку початку гри, а також за перевищення допустимої кількості вболівальників на стадіоні.