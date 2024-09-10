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Тренер новичка УПЛ получил небанальное наказание за брань в сторону штаба Вернидуба

Фото: Игорь Ермаков станет временным лектором "львов" (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Андрей Костенко

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации вынес решение по мотивам вспыхнувшего скандала между тренерами львовских "Карпат" и криворожского "Кривбасса" во 2-м туре Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

КГК УАФ принял решение оштрафовать оба клуба. Суммарно они заплатят 175 тысяч гривен взносов.

"Кривбасс" оштрафован на 25 тысяч за нарушение регламента из-за отказа пожать руку тренеру соперников после игры. Кроме того, криворожцы заплатят еще 50 тысяч гривен за некорректное поведение наставника команды Юрия Вернидуба.

В свою очередь "Карпаты" получили 100-тысячный штраф из-за поведения тренера Игоря Ермакова. А самого специалиста, который нецензурно выражался во время матча, обязали провести две образовательные лекции продолжительностью не менее 45 минут каждая для футболистов и официальных лиц "львов". Тема – еобходимость соблюдать кодекс этики и честной игры.

Что произошло во время матча "Карпаты" – "Кривбасс"

Во 2-м туре УПЛ вернувшийся в элиту львовский клуб сенсационно победил дома бронзового призера прошлогоднего чемпионата Украины – "Кривбасс" (3:0).

После третьего гола в ворота гостей тренер львовян Игорь Ермаков выкрикнул обидную нецензурную реплику в адрес тренерского штаба соперников. Именно по этой причине главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после матча не пожал руку наставнику "Карпат" Владиславу Лупашко.

 

Фото: Юрий Вернидуб (facebook.com/fckryvbas)

 

К слову, это уже не первое наказание "Карпат" по мотивам данного матча. Ранее "зелено-белым" были присуждены два штрафа (по 10 тысяч гривен каждый) – за задержку начала игры, а также за превышение допустимого количества болельщиков на стадионе.

Ранее сенсации старта УПЛ оставили "Шахтер" и "Динамо" без призов августа.

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