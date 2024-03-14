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Тренер "Чорноморця" поповнив список втікачів на зборах: що відомо

Фото: Ігор Касьяненко багато років попрацював із Романом Григорчуком (fcastana.kz)
Автор: Антон Федорців

Фахівець з фізичної підготовки Ігор Касьяненко не повернувся до України зі закордонних тренувальних зборів одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

36-річний тренер покинув лави "моряків" після підготовки команди до відновлення сезону в Туреччині. Він нібито вирішив облаштуватися за океаном.

Касьяненко виїхав у складі делегації "Чорноморця" на основі виданого міністерством молоді та спорту дозволу. Утім, у передбачені терміни до України не повернувся. Натомість уродженець Луганська поїхав до Сполучених Штатів, де разом із родиною запланував жити в Маямі.

Касьяненко приєднався до тренерського штабу "моряків" у січні 2022 року. Раніше він співпрацював із керманичем "Чорноморця" Романом Григорчуком у казахській "Астані" та "Шахтарі" з білоруського Солігорська. Також займався фізпідготовкою у луганській "Зорі" та житомирському "Поліссі".

Касьяненко став черговим представником футбольного середовища, який використав тимчасовий дозвіл на виїзд за межі України для повноцінної втечі. Раніше на батьківщину не повернулися два представники медіавідділу криворізького "Кривбаса" та вихованці донецького "Шахтаря" Роспутько та В'юнник.

До слова, раніше основа "Зорі" бойкотувала матч проти "Динамо" через невиплату премій.

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