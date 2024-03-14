Тренер "Черноморца" пополнил список беглецов на сборах: что известно

36-летний тренер покинул ряды "моряков" после подготовки команды к возобновлению сезона в Турции. Он якобы решил обосноваться за океаном.

Касьяненко уехал в составе делегации "Черноморца" на основе выданного министерством молодежи и спорта разрешения. Впрочем, в предусмотренные сроки в Украину не вернулся. Вместо этого уроженец Луганска уехал в Соединенные Штаты, где вместе с семьей запланировал жить в Майами.

Касьяненко присоединился к тренерскому штабу "моряков" в январе 2022 года. Ранее он сотрудничал с наставником "Черноморца" Романом Григорчуком в казахской "Астане" и "Шахтере" из белорусского Солигорска. Также занимался физподготовкой в луганской "Заре" и житомирском "Полисе".

Касьяненко стал очередным представителем футбольной среды, использовавшим временное разрешение на выезд за пределы Украины для полноценного бегства. Ранее на родину не вернулись два представителя медиа-отдела криворожского "Кривбасса" и воспитанники донецкого "Шахтера" Роспутько и Вьюнник.