Тренер-чемпіон наївся вареників із Кубка Стенлі: фото дня

Міжсезонна подорож Кубка Стенлі з хокеїстами та тренерами "Вегас Голден Найтс" продовжилася в канадській провінції Манітоба. Туди приз привіз асистент головного тренера Раян Крейг.
Про це заявив хранитель трофею Філіп Прітчард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter охоронця.
41-річний фахівець завітав із Кубком Стенлі до Брендона – другого за чисельністю населення міста Манітоби. Оскільки в провінції громада українців залишається однією з найбільших, то і українські страви набули популярності.
Крейг у свій день із кубком якраз вирішив обіграти тему кулінарії. Він наповнив Кубок Стенлі варениками, які під польським впливом у Канаді та США іменують pierogi ("пироги"). А потім із задоволенням поласував традиційною українською стравою.
До "Вегаса" Крейг приєднався перед стартом команди в НХЛ 6 років тому. Він був асистентом головного тренера в Джерарда Галланта, Пітера Дебура та тріумфатора сезону 2022/23 Брюса Кессіді. У новому сезоні тренер із сентиментами до вареників буде головним тренером фарм-клубу невадців – "Гендерсон Сілвер Найтс".
Трофей у Лондоні в 1892 році придбав генерал-губернатор Канади Фредерік Артур Стенлі. Спершу приз вручали найкращій канадській любительській хокейній команді.
Перша традиція виникла в 1896-му – пити ігристе з верхньої чаші кубка після перемоги. Пізніше додалися й інші. Зокрема, вручення на льоду, підйом на головою капітаном, дотики до трофею тощо.
У 1995 році "Нью-Джерсі Девілз" запровадили день особистого володінням гравцем. З тих пір Кубок Стенлі побував у різних куточках США, Канади та Європи. До Києва трофей привозили Руслан Федотенко та Антон Бабчук.
До слова, раніше "Чикаго" забрав центрфорварда Бедарда під першим номером драфту НХЛ.
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