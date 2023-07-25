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Тренер-чемпион наелся вареников из Кубка Стэнли: фото дня

Фото: Райан Крейг во время тренировки "Голден Найтс" (reviewjournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Межсезонное путешествие Кубка Стэнли с хоккеистами и тренерами "Вегас Голден Найтс" продолжилось в канадской провинции Манитоба. Туда приз привез ассистент главного тренера Райан Крейг.

Об этом заявил хранитель трофея Филип Притчард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter охранника.

41-летний специалист приехал с Кубком Стэнли в Брандон – второй по численности населения город Манитобы.. Поскольку в провинции община украинцев остается одно из наибольших, то и украинские блюда приобрели популярность.

Крейг в свой день с кубком как раз решил обыграть тему кулинарии. Он наполнил Кубок Стэнли варениками, которые под польским влиянием в Канаде и США называют pierogi ("пироги"). А потом с удовольствием полакомился традиционным украинским блюдом.

К "Вегасу" Крейг присоединился перед стартом команды в НХЛ 6 лет назад. Он был ассистентом главного тренера у Джерарда Галланта, Питера Дебура и триумфатора сезона 2022/23 Брюса Кэссиди. В новом сезоне тренер с сентиментами к вареникам будет главным тренером фарм-клуба невадцев – "Хендерсон Силвер Найтс".

Связанные с Кубком Стэнли традиции

Трофей в Лондоне в 1892 году приобрел генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли. Сначала приз вручали лучшей канадской любительской хоккейной команде.

Первая традиция возникла в 1896-м – пить игристое из верхней чаши кубка после победы. Позже добавились и другие. В частности, вручение на льду, подъем на головой капитаном, прикосновения к трофею и т. д.

В 1995 году "Нью-Джерси Девилз" ввели день личного владения игроком. С тех пор Кубок Стэнли побывал в разных уголках США, Канады и Европы. В Киев трофей привозили Руслан Федотенко и Антон Бабчук.

К слову, ранее "Чикаго" забрал центрфорварда Бедарда под первым номером драфта НХЛ.

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