Тренер-чемпіон Європи перебрався до Саудівської Аравії

58-річний фахівець недовго залишався без роботи після відставки з посади алленаторе "Скуадри Адзурри" 13 серпня. Італієць спокусився на пропозицію Саудівської футбольної федерації.

Манчіні домовився про 3-річний контракт з аравійцями. За даними інсайдера Ніколо Скіри, щороку тренер зароблятиме орієнтовно 20 млн євро. Головним завданням нового керманича збірної Саудівської Аравії стане завоювання путівки на ЧС-2026.

Дебют Манчіні на посаді відбудеться 21 листопада. На другому етапі кваліфікації до Мундіалю нові підопічні фахівця зустрінуться зі збірною Йорданії на виїзді. У січні ж збірна Саудівської Аравії виступить на Кубку Азії.

Хто такий Роберто Манчіні

Уродженець провінції Анкона, на професіональному рівні захищав кольори "Болоньї", "Сампдорії", "Лаціо" та "Лестера". Дворазовий чемпіон Італії, володар Кубка Італії (6 разів), переможець Кубка кубків, Кубка та Суперкубка УЄФА.

Манчіні-тренер розпочинав у "Фіорентині". Здобув із "фіалками" Кубок Італії 2000/01. Пізніше повторив досягнення з "Лаціо", а з міланським "Інтером" виграв 3 Скудетто та інші трофеї. У сезоні 2011/12 зробив "Манчестер Сіті" чемпіоном Англії.

Після АПЛ працював зі стамбульським "Галатасараєм", "Інтером" (вдруге) та пітерським "Зенітом". На чолі збірної Італії тріумфував на Євро-2020. В останні роки опирався на роботу італійських фахівців – Віскіді, Саррі, Де Дзербі та Гасперіні.