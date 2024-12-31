Тренди на ринку нерухомості: що впливало на вибір житла українцями у 2024 році

Що мотивує українців шукати житло

Основною причиною купівлі житла залишається бажання змінити умови проживання – таку відповідь обрали 47% респондентів у 2024 році, що лише на 1% менше, ніж торік.

Серед ключових змін:

зменшення інтересу до більшого житла – 20% у 2024 році проти 23% у 2023 році

бажання підвищити рівень життя також знизилось з 21% до 19%

зріс інтерес до житла меншої площі – з 7% до 9%

Пошук житла в іншому районі міста залишається стабільним – 9% у 2024 році (10% у 2023 році).

45% опитаних зазначили, що прагнуть жити окремо, і цей показник дещо зріс порівняно з минулим роком (44%).

Однак деякі аспекти цього драйвера зменшилися:

бажання жити окремо від батьків – 14% (16% у 2023 році)

необхідність окремого житла для дітей – 11% (12% у 2023 році)

прагнення жити з партнером окремо – 10% (13% у 2023 році)

19% покупців мотивуються іншими потребами, що на 2% більше, ніж минулого року. Найпоширенішою уточненою відповіддю стала цікавість до ринку нерухомості – 16% (13% у 2023 році).

Інвестування в нерухомість поступово відходить на другий план – 18% у 2024 році проти 21% у 2023 році. Зокрема, інвестиції для заробітку на оренді чи перепродажу зменшились до 11% (12% у 2023 році). Інвестування без плану на прибуток – 10% (11% у 2023 році).

Мотиви переїзду через роботу залишаються стабільними – 8% у 2024 році.

Військові причини, як-от руйнування житла чи необхідність зміни місця проживання, зросли до 7% у 2024 році (6% у 2023 році).

Тенденції на ринку нерухомості

Дослідження показує, що українці дедалі більше цінують практичність і адаптуються до нових реалій. Покупці звертають увагу на житло, яке забезпечує оптимальні умови за помірну вартість, а інвестиції поступаються місцем прагненню до власного комфорту.

Для забудовників і рієлторів ці тенденції є важливими сигналами. Акцент на зручності, прозорих умовах придбання та адаптації пропозицій під запити клієнтів сприятиме підвищенню активності на ринку нерухомості.