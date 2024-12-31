Тренды на рынке недвижимости: что влияло на выбор жилья украинцами в 2024 году

Что мотивирует украинцев искать жилье

Основной причиной покупки жилья остается желание изменить условия проживания - такой ответ выбрали 47% респондентов в 2024 году, что лишь на 1% меньше, чем в прошлом году.

Среди ключевых изменений:

уменьшение интереса к большему жилью - 20% в 2024 году против 23% в 2023 году

желание повысить уровень жизни также снизилось с 21% до 19%

вырос интерес к жилью меньшей площади - с 7% до 9%

Поиск жилья в другом районе города остается стабильным - 9% в 2024 году (10% в 2023 году).

45% опрошенных отметили, что стремятся жить отдельно, и этот показатель несколько вырос по сравнению с прошлым годом (44%).

Однако некоторые аспекты этого драйвера уменьшились:

желание жить отдельно от родителей - 14% (16% в 2023 году)

необходимость отдельного жилья для детей - 11% (12% в 2023 году)

стремление жить с партнером отдельно - 10% (13% в 2023 году)

19% покупателей мотивируются другими потребностями, что на 2% больше, чем в прошлом году. Самым распространенным уточненным ответом стал интерес к рынку недвижимости - 16% (13% в 2023 году).

Инвестирование в недвижимость постепенно отходит на второй план - 18% в 2024 году против 21% в 2023 году. В частности, инвестиции для заработка на аренде или перепродаже уменьшились до 11% (12% в 2023 году). Инвестирование без плана на прибыль - 10% (11% в 2023 году).

Мотивы переезда из-за работы остаются стабильными - 8% в 2024 году.

Военные причины, такие как разрушение жилья или необходимость смены места жительства, выросли до 7% в 2024 году (6% в 2023 году).

Тенденции на рынке недвижимости

Исследование показывает, что украинцы все больше ценят практичность и адаптируются к новым реалиям. Покупатели обращают внимание на жилье, которое обеспечивает оптимальные условия за умеренную стоимость, а инвестиции уступают место стремлению к собственному комфорту.

Для застройщиков и риелторов эти тенденции являются важными сигналами. Акцент на удобстве, прозрачных условиях приобретения и адаптации предложений под запросы клиентов будет способствовать повышению активности на рынке недвижимости.