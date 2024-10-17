Тренди ринку нерухомості. Яке житло найбільше в попиті під час війни

В Україні продовжує зростати попит на невеликі одно- і двокімнатні квартири у новобудовах, особливо популярні закриті комплекси з укриттями.
РБК-Україна розповідає про головні тренди на ринку нерухомості і яке житло найбільше в попиті під час війни.
"У тренді житло в закритих комплексах з власною інфраструктурою, з автономією та укриттями. Попит на це житло потроху зростає і ціни перестають падати. Щодо житла в застарілому радянському фонді такого буму немає і навряд буде, бо є з чого вибирати", – каже Голова Комітету ААУ з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко.
Також під час повномасштабної війни змінився попит на поверховість. Раніше багато хто надавав перевагу верхнім поверхам з панорамними вікнами або вибирав квартири на останніх поверхах для встановлення мансардних вікон безпосередньо в дахове покриття, зараз таке житло не популярне.
Водночас, за словами Даниленко, зріс попит на невеликі будиночки в передмісті, так звані таунхауси. Люди купують їх, саме щоб забезпечити автономність та максимально убезпечити своє перебування, виключаючи велике скупчення багатоповерхових забудов.
"Не останнім критерієм є і розташування житла якомога далі від об’єктів критичної інфраструктури, які можуть зазнати у будь-який час обстрілів ворогом. Дехто вибирає житло біля станцій метро, щоб мати поруч надійне укриття", – додає експерт.
Зазначимо, що понад 50% покупців цікавляться житлом, введеним в експлуатацію, або яке перебуває на завершальному етапі будівництва, менше третини складає попит на нові черги житлових комплексів або котеджних містечок на стадії активного будівництва, близько 20% – на об'єкти, які перебувають на початковому на етапі будівництва.
Додамо також, що в Україні за першу половину 2024 року ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій, з них у Києві – 10 новобудов, у Київській області – 18.
Згідно із даними ЛУН, за останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку на заході України в середньому зросли на 2-5%, у Києві знизились на 6%, а в Сумах, Харкові, Запоріжжі та Одесі – впали на 9-16%. А от на первинному ринку ціни зросли практично по всій Україні на 4-13%, лише у Кропивницькому та Запоріжжі знизились на 6-11%.
Середня вартість одно-, дво- і трикімнатних квартир на вторинці:
"В умовах війни з юридичної точки зору можна захистити себе страхуванням житла. Але тут варто одразу дізнатись в консультанта страхової особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану та уважно вивчити договір на предмет, яка саме подія буде вважатись страховим випадком. Уточнити, чи покриває страховка воєнні ризики", – пояснює Даниленко.
Під час воєнного стану, враховуючи великі ризики для страховиків, кожне звернення щодо страхування житла розглядають індивідуально. Зважають на різні фактори: поверховість, наближеність до об’єктів критичної інфраструктури, зони бойових дій тощо.
"Для цього до вашого будинку компанія може відправити спеціалістів, які оглянуть житло та оцінять ймовірність небезпеки. Якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були "прильоти", у страхуванні, скоріше за все, відмовлять через високі ризики влучання шахедів, пошкодження житла уламками боєприпасів, виникненням пожеж внаслідок ворожих атак", – каже експерт.
Нещодавно ми розповідали про те, що найбільший попит мають квартири на 3-8 поверхах, ціни на них можуть бути на 3-4 тис. доларів вищі. Через ризики падіння уламків ракет українці почали менше купувати пентхауси і квартири на останніх поверхах.
Раніше ми також писали про те, що в Києві вартість житла майже повернулася до доларового еквівалента довоєнних часів. У середньому 1 кв. м продають за 1 500 тис. доларів. Найдорожчі квартири у Печерському районі, найдешевші – у Деснянському.
Під час публікації використали: ексклюзивний коментар для РБК-України Тетяни Даниленко та дані з сайту ЛУН.
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