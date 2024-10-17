Тренды рынка недвижимости. Какое жилье больше всего в спросе во время войны

В Украине продолжает расти спрос на небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках, особенно популярны закрытые комплексы с укрытиями.
РБК-Украина рассказывает о главных трендах на рынке недвижимости и какое жилье больше всего в спросе во время войны.
"В тренде жилье в закрытых комплексах с собственной инфраструктурой, с автономией и укрытиями. Спрос на это жилье понемногу растет и цены перестают падать. По поводу жилья в устаревшем советском фонде такого бума нет и вряд ли будет, потому что есть из чего выбирать", – говорит Председатель Комитета ААУ по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко.
Также во время полномасштабной войны изменился спрос на этажность. Раньше многие предпочитали верхние этажи с панорамными окнами или выбирали квартиры на последних этажах для установки мансардных окон непосредственно в крышу, сейчас такое жилье не популярно.
В то же время, по словам Даниленко, вырос спрос на небольшие домики в пригороде, так называемые таунхаусы. Люди покупают их, чтобы обеспечить автономность и максимально обезопасить свое пребывание, исключая большое скопление многоэтажных застроек.
"Не последним критерием является и расположение жилья как можно дальше от объектов критической инфраструктуры, которые могут в любое время попасть под обстрелы врага. Некоторые выбирают жилье возле станций метро, чтобы иметь рядом надежное укрытие", – добавляет эксперт.
Отметим, что более 50% покупателей интересуются жильем, введенным в эксплуатацию, или находящимся на завершающем этапе строительства, менее трети составляет спрос на новые очереди жилых комплексов или коттеджных городков на стадии активного строительства, около 20% – на объекты, находящиеся на начальном этапе строительства.
Добавим также, что в Украине за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций, из них в Киеве – 10 новостроек, в Киевской области – 18.
Согласно данным ЛУН, за последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке на западе Украины в среднем выросли на 2-5%, в Киеве снизились на 6%, а в Сумах, Харькове, Запорожье и Одессе – упали на 9-16%. А вот на первичном рынке цены выросли практически по всей Украине на 4-13%, только в Кропивницком и Запорожье снизились на 6-11%.
Средняя стоимость одно-, двух- и трехкомнатных квартир на вторичке:
"В условиях войны с юридической точки зрения можно защитить себя страхованием жилья. Но здесь следует сразу узнать у консультанта страховой особенности урегулирование страховых случаев во время военного положения и внимательно изучить договор на предмет, какое именно событие будет считаться страховым случаем. Уточнить, покрывает ли страховка военные риски", – объясняет Даниленко.
Во время военного положения, учитывая большие риски для страховщиков, каждое обращение по страхованию жилья рассматривают индивидуально. Учитывают разные факторы: этажность, приближенность к объектам критической инфраструктуры, зоны боевых действий и т. д.
"Для этого в ваш дом компания может отправить специалистов, которые осмотрят жилье и оценят вероятность опасности. Если рядом с домом, например, есть военная часть, теплоэлектростанция или там уже были "прилеты", в страховании, скорее всего, откажут из-за высоких рисков попадание "Шахедов", повреждения жилья обломками боеприпасов, возникновением пожаров в результате вражеских атак", – говорит эксперт.
Недавно мы рассказывали о том, что наибольшим спросом пользуются квартиры на 3-8 этажах, цены на них могут быть на 3-4 тыс. долларов выше. Из-за рисков падения обломков ракет украинцы стали меньше покупать пентхаусы и квартиры на последних этажах.
Ранее мы также писали о том, что в Киеве стоимость жилья почти вернулась в долларовый эквивалент довоенных времен. В среднем 1 кв. м продают за 1500 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры в Печерском районе, самые дешевые – в Деснянском.
При подготовке публикации использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украины Татьяны Даниленко и данные с сайта ЛУН.
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