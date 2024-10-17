Тренды рынка недвижимости. Какое жилье больше всего в спросе во время войны

Какое жилье в спросе во время войны

"В тренде жилье в закрытых комплексах с собственной инфраструктурой, с автономией и укрытиями. Спрос на это жилье понемногу растет и цены перестают падать. По поводу жилья в устаревшем советском фонде такого бума нет и вряд ли будет, потому что есть из чего выбирать", – говорит Председатель Комитета ААУ по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко.

Также во время полномасштабной войны изменился спрос на этажность. Раньше многие предпочитали верхние этажи с панорамными окнами или выбирали квартиры на последних этажах для установки мансардных окон непосредственно в крышу, сейчас такое жилье не популярно.

В то же время, по словам Даниленко, вырос спрос на небольшие домики в пригороде, так называемые таунхаусы. Люди покупают их, чтобы обеспечить автономность и максимально обезопасить свое пребывание, исключая большое скопление многоэтажных застроек.

"Не последним критерием является и расположение жилья как можно дальше от объектов критической инфраструктуры, которые могут в любое время попасть под обстрелы врага. Некоторые выбирают жилье возле станций метро, чтобы иметь рядом надежное укрытие", – добавляет эксперт.

Украинцы все чаще выбирают квартиры в закрытых комплексах с собственной инфраструктурой (фото: Freepik)

Отметим, что более 50% покупателей интересуются жильем, введенным в эксплуатацию, или находящимся на завершающем этапе строительства, менее трети составляет спрос на новые очереди жилых комплексов или коттеджных городков на стадии активного строительства, около 20% – на объекты, находящиеся на начальном этапе строительства.

Добавим также, что в Украине за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций, из них в Киеве – 10 новостроек, в Киевской области – 18.

Какие средние цены на квартиры в разных городах

Согласно данным ЛУН, за последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке на западе Украины в среднем выросли на 2-5%, в Киеве снизились на 6%, а в Сумах, Харькове, Запорожье и Одессе – упали на 9-16%. А вот на первичном рынке цены выросли практически по всей Украине на 4-13%, только в Кропивницком и Запорожье снизились на 6-11%.

Средняя стоимость одно-, двух- и трехкомнатных квартир на вторичке:

Львов – 65 тыс. долларов, 89 тыс. долларов, 140 тыс. долларов

– 65 тыс. долларов, 89 тыс. долларов, 140 тыс. долларов Киев – 60 тыс. долларов, 93 тыс. долларов, 110 тыс. долларов

– 60 тыс. долларов, 93 тыс. долларов, 110 тыс. долларов Ужгород – 55 тыс. долларов, 78 тыс. долларов, 96 тыс. долларов

– 55 тыс. долларов, 78 тыс. долларов, 96 тыс. долларов Винница – 45 тыс. долларов, 65 тыс. долларов, 70 тыс. долларов

– 45 тыс. долларов, 65 тыс. долларов, 70 тыс. долларов Ивано-Франковск – 37 тыс. долларов, 52 тыс. долларов, 68 тыс. долларов

– 37 тыс. долларов, 52 тыс. долларов, 68 тыс. долларов Одесса – 36 тыс. долларов, 54 тыс. долларов, 73 тыс. долларов

– 36 тыс. долларов, 54 тыс. долларов, 73 тыс. долларов Полтава – 35 тыс. долларов, 49 тыс. долларов, 58 тыс. долларов

– 35 тыс. долларов, 49 тыс. долларов, 58 тыс. долларов Днепр – 32 тыс. долларов, 43 тыс. долларов, 60 тыс. долларов

– 32 тыс. долларов, 43 тыс. долларов, 60 тыс. долларов Харьков – 20 тыс. долларов, 33 тыс. долларов, 43 тыс. долларов

– 20 тыс. долларов, 33 тыс. долларов, 43 тыс. долларов Запорожье – 18 тыс. долларов, 25 тыс. долларов, 35 тыс. долларов

Средняя стоимость квартир в разных городах Украины (скриншот ЛУН)

Как страховать жилье во время войны

"В условиях войны с юридической точки зрения можно защитить себя страхованием жилья. Но здесь следует сразу узнать у консультанта страховой особенности урегулирование страховых случаев во время военного положения и внимательно изучить договор на предмет, какое именно событие будет считаться страховым случаем. Уточнить, покрывает ли страховка военные риски", – объясняет Даниленко.

Во время военного положения, учитывая большие риски для страховщиков, каждое обращение по страхованию жилья рассматривают индивидуально. Учитывают разные факторы: этажность, приближенность к объектам критической инфраструктуры, зоны боевых действий и т. д.

"Для этого в ваш дом компания может отправить специалистов, которые осмотрят жилье и оценят вероятность опасности. Если рядом с домом, например, есть военная часть, теплоэлектростанция или там уже были "прилеты", в страховании, скорее всего, откажут из-за высоких рисков попадание "Шахедов", повреждения жилья обломками боеприпасов, возникновением пожаров в результате вражеских атак", – говорит эксперт.