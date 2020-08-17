Тренд на снижение ставок сохранится, - глава Нацбанка

Снижение учетной ставки НБУ до 6% еще не полностью отразилось в ставках по депозитам. Вслед за снижением ставок по депозитам ожидается и снижение ставок по кредитам.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Еще в декабре стоимость ипотеки составляла 19-20%, а сегодня госбанки уже предлагают программы меньше 10%, отдельные частные банки под 12-13%", - отметил он.

Шевченко уверен, что тренд будет сохраняться.

"Если Национальный банк будет поддерживать, то ставки будут снижаться, и для населения, и для юридических лиц", - добавил собеседник.

Шевченко уточнил, что на данный момент средняя ставка по кредитам для юридических лиц составляет 11% годовых в гривне. Но такая ставка доступна качественным заемщикам.

"Это уже то, чего достигла банковская система. Для населения, к сожалению, ставка значительно выше в сегменте потребительских кредитов", - сказал глава НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины разработал и предлагает к обсуждению с финансовыми учреждениями новые требования к раскрытию банками информации об услугах в договорах.

По данным НБУ, в июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых, что на 1,1 п. п. ниже, чем в июне (10,8%).