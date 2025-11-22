Тренд сезону: блогерка Парфільєва показала стильне поєднання сірого і чорного

Українська блогерка і засновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва показала новий осінній образ, у якому поєднала сірий монохром з глибоким чорним.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Пальто
Основою стильного ансамблю стало об'ємне довге пальто з вовни в клітинку. Ця річ не просто базова, а втілює один з ключових трендів осені - повернення до класичних, якісних фактур і мінімалістичних силуетів.
Вільний крій оверсайз надає образу сучасної недбалості, а довжина міді гарантує максимальний комфорт і тепло, що є пріоритетом в умовах осінньо-зимового сезону 2025.
Сірий колір, як зазначають стилісти, є новою "чорною" базою, яка ідеально комбінується з будь-якими акцентами.
Спідниця-плісе
Під пальто блогерка обрала коротку спідницю того ж графітового відтінку. Це створює ефект монохрому, візуально подовжуючи силует.
Коротка довжина спідниці, збалансована довжиною пальта, демонструє актуальну гру пропорцій - об'ємний верх і мініатюрний низ.
Светр
Цікавим акцентом, що додає образу грайливості та індивідуальності, є светр із принтом іграшкового ведмедика.
Цей елемент вносить нотку іронії до класичного "луку" і підтверджує, що сучасна мода допускає поєднання люксових і грайливих елементів.
Аналогічний принт використаний і в одязі сина блогерки - він формує популярний family look.
Total Black Accessories
Весь образ побудований на глибокому чорному кольорі в деталях. Жіночність і сміливість підкреслюють щільні чорні колготки, які є невід'ємним елементом трендових осінніх луків з мініспідницями.
Лофери на масивній підошві
На ногах - шкіряні лофери або черевики на масивній, "тракторній" підошві. Це один з головних хітів сезону, що забезпечує зручність і надає образу легкої брутальності, створюючи ідеальний контраст з класичним пальтом і елегантною сумкою.
Сумка
Як головний аксесуар Парфільєва вибрала класичну структуровану чорну сумку відомого бренду.
Чіткі лінії та лаконічний дизайн сумки врівноважують об'єм пальта. Це - інвестиційний аксесуар, що підкреслює статус і вишуканий смак, надаючи образу нотку класичного люксу. Металева фурнітура слугує єдиним яскравим акцентом.
Стиль
Образ Тетяни Парфільєвої - це майстер-клас зі стилізації трендів осені 2025, які пропагують практичність, якість матеріалів і "тиху розкіш" (Quiet Luxury).
Вас також може зацікавити