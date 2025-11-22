Тренд сезона: блогерша Парфильева показала стильное сочетание серого и черного

Какой "лук" выбрала блогерша

Пальто

Основой стильного ансамбля стало объемное длинное пальто из шерсти в клетку. Эта вещь не просто базовая, а воплощает один из ключевых трендов осени - возвращение к классическим, качественным фактурам и минималистическим силуэтам.

Свободный крой оверсайз придает образу современной небрежности, а длина миди гарантирует максимальный комфорт и тепло, что является приоритетом в условиях осенне-зимнего сезона 2025.

Серый цвет, как отмечают стилисты, являются новой "черной" базой, которая идеально комбинируется с любыми акцентами.

Блогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Юбка-плиссе

Под пальто блогерша выбрала короткую юбку в том же графитовом оттенке. Это создает эффект монохрома, визуально удлиняя силуэт.

Короткая длина юбки, сбалансированная длиной пальто, демонстрирует актуальную игру пропорций - объемный верх и миниатюрный низ.

Свитер

Интересным акцентом, придающим образу игривости и индивидуальности, является свитер с принтом игрушечного мишки.

Этот элемент вносит нотку иронии к классическому "луку" и подтверждает, что современная мода допускает сочетание люксовых и игривых элементов.

Аналогичный принт использован и в одежде сына блогерши - он формирует популярный family look.

Парфильева с сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Total Black Accessories

Весь образ построен на глубоком черном цвете в деталях. Женственность и смелость подчеркивают плотные черные колготки, которые являются неотъемлемым элементом трендовых осенних луков с мини-юбками.

Лоферы на массивной подошве

На ногах - кожаные лоферы или ботинки на массивной, "тракторной" подошве. Это один из главных хитов сезона, обеспечивающий удобство и придающий образу легкой грубости, создавая идеальный контраст с классическим пальто и элегантной сумкой.

Сумка

В качестве главного аксессуара Парфильева выбрала классическую структурированную черную сумку известного бренда.

Четкие линии и лаконичный дизайн сумки уравновешивают объем пальто. Это - инвестиционный аксессуар, подчеркивающий статус и изысканный вкус, придавая образу нотку классического люкса. Металлическая фурнитура служит единственным ярким акцентом.

Блогерша задает тренды (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Стиль

Образ Татьяны Парфильевой - это мастер-класс по стилизации трендов осени 2025, которые пропагандируют практичность, качество материалов и "тихую роскошь" (Quiet Luxury).

Актуальность: серый графитовый монохром и массивная обувь - главные тренды.

Татьяна Парфильева показала модный лук на осень (фото: instagram.com/tanyaparfileva)