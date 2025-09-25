Тренд осені 2025 - шкіряний тренч: дружина Стейтема показала модний фасон

Який "лук" обрала Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Модель з'явилася в темному шкіряному плащі класичного фасону. Він виконаний у глибокому сірому відтінку і відмінно працює як альтернатива класичному чорному.

Двобортний крій з широкими лацканами, пояс на талії та довжина нижче коліна створюють витончений, але впевнений силует. Такий тренч не тільки захищає від вітру, а й формує чітку лінію фігури, підкреслюючи талію та надаючи образу структурності.

Вона доповнила образ великими темними сонцезахисними окулярами, які надають нотки загадковості та кінематографічного настрою.

Лаконічна біла сумочка із золотим ланцюжком стала стильним акцентом, що вигідно контрастує з темною гамою верхнього одягу. Це чудовий приклад того, як світлі аксесуари можуть "оживити" образ.

Під плащем видно чорні штани кльош, а також туфлі на високих підборах з вузьким носком.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стейтемом (фото: instagram.com/rosiehw)

Як носити шкіряний плащ восени 2025

Шкіряний тренч - універсальна річ, яка відмінно поєднується як з класичним, так і з гардеробом у стилі кежуал.

Його можна носити з джинсами, трикотажем, штанами-палаццо або навіть сукнями в мінімалістичному стилі. Важливо дотримуватися балансу текстур: якщо верх - глянцева шкіра, низ може бути матовим або фактурним.

Ще одна порада - грати з відтінками. Осіння палітра 2025 року багата на приглушені відтінки: бордо, хакі, мокко, темно-синій і графітовий. Саме вони стануть ідеальними для шкіряного верхнього одягу.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала моднийлук (фото: instagram.com/rosiehw)

Чому шкіряний тренч у тренді восени 2025

Повернення до класики

Шкіряний тренч - це класика, яка водночас має стильний, впевнений і навіть трохи зухвалий вигляд. Він асоціюється із силою та незалежністю - якраз до того, чого прагне сучасна аудиторія.

Структура і форма - ключ до силуету сезону

Після кількох сезонів оверсайзу мода знову звертається до виразної лінії плеча, окресленої талії та чітких форм. Шкіряний тренч з поясом прекрасно окреслює фігуру, створює ефект зібраного образу і підходить багатьом типам фігури.

Ідеальний для осінньої погоди

Практичність теж відіграє свою роль. Шкіра - щільний, вітронепроникний і довговічний матеріал, що ідеально підходить для мінливої осінньої погоди. І водночас має набагато ефектніший вигляд, ніж звичайна тканина.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Багатство кольорів і фактур

У 2025 році тренд на шкіру не обмежується чорним. У моді графітовий, бордовий, темно-зелений, хакі та темно-сині відтінки - глибокі й стримані, але не нудні. Це дає змогу експериментувати з кольором, залишаючись у рамках осінньої палітри.

Універсальність у стилізації

Шкіряний тренч легко адаптується під строгий, кежуал або навіть гранжевий стиль. Його можна носити з сукнями, джинсами, широкими штанами або навіть спортивними речами - і він всюди має доречний вигляд. Це "герой гардероба", який легко трансформується.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі задає тренди (фото: instagram.com/rosiehw)