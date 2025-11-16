Тренч, джинси та лофери: дружина Позитива показала модний "лук" на осінь

Дружина співака Позитива, танцівниця і молода мама Юлія Сахневич продемонструвала стильний осінній образ, у якому поєднуються комфорт і класика. Зірка вибрала тренч актуальної довжини, широкі джинси та лофери - і створила "лук", що ідеально вписується в тренди сезону.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Тренч як головний акцент
Основою образу став довгий тренч класичного бежевого відтінку. Цей елемент залишається незмінним символом вишуканості та позачасового стилю.
Подібні фасони не тільки надають структурності, а й чудово працюють у багатошарових луках.
Модні експерти зазначають, що саме максідовжина найактуальніша в останні сезони. Такий крій візуально подовжує фігуру і додає образу елегантності, навіть якщо інші елементи витримані в стилі кежуал.
Білий лонгслів
Під тренч Сахневич одягла обтислий лонгслів у спортивному стилі з високим коміром на блискавці. Спортивні деталі додають динаміки та підкреслюють фігуру, але при цьому залишаються доречними в повсякденному стилі.
Широкі джинси
Ще один важливий елемент образу - широкі джинси з синього деніму. Цей фасон залишається на піку популярності вже кілька сезонів поспіль, остаточно витіснивши вузькі скінні.
Такий крій надає образу свободи, комфорту і водночас створює відчуття effortless style - продуманого, але невимушеного вигляду.
Довжина штанин, що частково прикривають взуття, допомагає візуально подовжити ноги. Це добре балансує обтислий верх, формуючи гармонійні пропорції, які мають сучасний і лаконічний вигляд.
Аксесуари
Юлія Сахневич традиційно приділяє увагу деталям. У цьому луці акцент зроблено на взутті та ремені.
Танцівниця вибрала чорні лофери із золотою фурнітурою - актуальний мікс класики та гранжу. Такий елемент додає сміливості навіть найстриманішому образу.
Білий ремінь допомагає візуально підкреслити талію і створює плавний перехід між темним низом і світлим верхом.
Стиль
Модний вихід Юлії Сахневич - це наочний приклад, як створити гармонійний образ у стилі смарт кежуал, поєднавши спортивний комфорт з класичною вишуканістю. Лонгслів, широкі джинси, тренч і лофери формують ідеальний ансамбль для осіннього сезону.
Дружина Позитиву вкотре підтвердила, що український стрітстайл здатен бути водночас функціональним, елегантним і трендовим.
Її приклад - прекрасна ілюстрація того, як сучасна жінка може мати стильний вигляд, залишаючись собою навіть у повсякденних образах.
Вас також може зацікавити