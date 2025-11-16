Тренч, джинсы и лоферы: жена Позитива показала модный "лук" на осень

Какой "лук" выбрала жена Позитива

Тренч как главный акцент

Основой образа стал длинный тренч классического бежевого оттенка. Этот элемент остается неизменным символом изысканности и вневременного стиля.

Подобные фасоны не только придают структурности, но и отлично работают в многослойных луках.

Модные эксперты отмечают, что именно макси-длина наиболее актуальна в последние сезоны. Такой крой визуально удлиняет фигуру и придает образу элегантности, даже если остальные элементы выдержаны в стиле кэжуал.

Белый лонгслив

Под тренч Сахневич надела обтягивающий лонгслив в спортивном стиле с высоким воротником на молнии. Спортивные детали добавляют динамики и подчеркивают фигуру, но при этом остаются уместными в повседневном стиле.

Широкие джинсы

Еще один важный элемент образа - широкие джинсы из синего денима. Этот фасон остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд, окончательно вытеснив узкие скинни.

Такой крой придает образу свободы, комфорта и одновременно создает ощущение effortless style - продуманного, но непринужденного вида.

Длина штанин, частично прикрывающих обувь, помогает зрительно удлинить ноги. Это хорошо балансирует обтягивающий верх, формируя гармоничные пропорции, которые выглядят современно и лаконично.

Юлия Сахневич (скриншот)

Аксессуары

Юлия Сахневич традиционно уделяет внимание деталям. В этом луке акцент сделан на обуви и ремне.

Танцовщица выбрала черные лоферы с золотой фурнитурой - актуальный микс классики и гранжа. Такой элемент придает смелости даже самому сдержанному образу.

Белый ремень помогает зрительно подчеркнуть талию и создает плавный переход между темным низом и светлым верхом.

Стиль

Модный выход Юлии Сахневич - это наглядный пример, как создать гармоничный образ в стиле смарт кэжуал, соединив спортивный комфорт с классической изысканностью. Лонгслив, широкие джинсы, тренч и лоферы формируют идеальный ансамбль для осеннего сезона.

Жена Позитива еще раз подтвердила, что украинский стритстайл способен быть одновременно функциональным, элегантным и трендовым.

Ее пример - прекрасная иллюстрация того, как современная женщина может выглядеть стильно, оставаясь собой даже в повседневных образах.

Жена Позитива показала модный "лук" (скриншот)