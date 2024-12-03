Трекінг повісток онлайн. У Міноборони розповіли, чи з'явиться в "Резерв+" нова функція

Вона зазначила, що від користувачів надходять прохання додати онлайн-трекінг, щоб мати можливість відстежувати всі етапи надсилання паперової повістки.

За словами заступниці міністра оборони, Міноборони може розробити такий функціонал.

"Насправді технічно організувати такий трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо плюси і мінуси, можливі "вузькі місця". Якщо ця ідея буде підтримана урядом, якщо ми приймемо відповідне законодавство, то технологічно ми це зможемо розробити достатньо швидко", - сказала Черногоренко.

Вона додала, що найближчим часом в "Резерв+" може з'явитися декілька оновлень: повторне оновлення військово-облікових даних, запуск інших відстрочок, підписання смартконтакту через застосунок.

"Ми хочемо, що всі сервіси ТЦК за 2025 рік перейшли в "Резерв+", щоб це була абсолютна альтернатива", - пояснила заступниця міністр.