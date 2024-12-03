Трекинг повесток онлайн. В Минобороны рассказали, появится ли в "Резерв+" новая функция

Она отметила, что от пользователей поступают просьбы добавить онлайн-трекинг, чтобы иметь возможность отслеживать все этапы отправки бумажной повестки.

По словам замминистра обороны, Минобороны может разработать такой функционал.

"На самом деле технически организовать такой трекинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы и минусы, возможные "узкие места". Если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", - сказала Черногоренко.

Она добавила, что в ближайшее время в "Резерв+" может появиться несколько обновлений: повторное обновление военно-учетных данных, запуск других отсрочек, подписание смарт-контакта через приложение.

"Мы хотим, что все сервисы ТЦК за 2025 год перешли в "Резерв+", чтобы это была абсолютная альтернатива", - пояснила замминистра.