Трекер настрою "База": що це та кому варто користуватися

"Трекер настрою - це інструмент, завдяки якому можна аналізувати, що впливає на настрій, і надалі коригувати діяльність так, щоб покращувати свій стан", - йдеться у повідомленні.



Він може, зокрема, стати у пригоді під час проходження психотерапії, адже дає змогу відстежувати стан між сеансами. А також нотувати важливі моменти, які варто обговорити на консультації зі спеціалістом.

Крім того, у застосунку є різні вправи для самодопомоги та можливість поставити запитання фахівцеві із ментального здоров’я.



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Допомога ветеранам війни в Україні

Ветерани війни в Україні можуть отримати великий спектр послуг, зокрема, з реабілітації в медустановах, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Глобально ветерани в Україні можуть отримати безкоштовні медичні послуги. Причому це поширюється як на державні лікарні, так і на приватні.

А ось статус учасника бойових дій до недавнього часу отримати було досить складно. Ще в листопаді минулого року було порушено питання про спрощення процедури набуття статусу. Вже у січні 2024 року Верховна рада України ухвалила законопроект №10062, який запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій (УБД).

Зазначимо, як раніше зазначали в уряді, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів.