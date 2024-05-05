Трекер настроения "База": что это и кому стоит пользоваться

"Трекер настроения - это инструмент, благодаря которому можно анализировать, что влияет на настроение, и в дальнейшем корректировать деятельность так, чтобы улучшать свое состояние", - говорится в сообщении.

Он может, в частности, пригодиться при прохождении психотерапии, так как позволяет отслеживать состояние между сеансами. А также записывать важные моменты, которые следует обсудить на консультации со специалистом.

Кроме того, в приложении есть разные упражнения для самопомощи и возможность задать вопрос специалисту по ментальному здоровью.

Приложение "База" можно загрузить в Google Play или App Store.

Помощь ветеранам войны в Украине

Ветераны войныв Украине могут получить большой спектр услуг, в частности, по реабилитации в медучреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины. Глобально ветераны в Украине могут получать бесплатные медицинские услуги. Причем, это распространяется как на государственные больницы, так и на частные.

А вот статус участника боевых действий до недавнего времени получить было достаточно сложно. Еще в ноябре прошлого года был поднят вопрос об упрощении процедуры получения статуса. Уже в январе 2024 года Верховная рада Украины приняла законопроект №10062, который запускает полноценный электронный воинский учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий (УБД).

Отметим, как ранее отмечали в правительстве, после войны в Украине может быть около 4 млн ветеранов.